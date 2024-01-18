США ввели санкции против 17 судов компании из ОАЭ из-за России

Минфин США ввел санкции в отношении судоходной компании из Объединенных Арабских Эмиратов Hennesea Holdings Limited, а также 17 морских судов под ее управлением.

Попавшая в санкционный список Hennesea Holdings Limited зарегистрирована в Абу-Даби, а 17 связанных с ней судов ходят под флагом Либерии. Причина ввода санкции против компании не уточняется, однако в последнее время Минфин США уже вводил ограничения против нескольких судоходных компаний из-за обхода «ценового потолка» на экспортируемую нефть из России.