Cудоходные компании Японии отказались от трассы через Красное море

Все судоходные компании Японии отказались от трассы через Красное море
Причиной названо обострение обстановки в Аденском заливе.
По данным правительства, перевозчики решили использовать для доставки грузов в Европу и обратно трассу вокруг мыса Доброй Надежды на крайнем юге Африки.
Газета Nikkei подсчитала, что альтернативный маршрут с учётом затрат на топливо и страховку повышает стоимость доставки одного 40-футового контейнера более чем в три раза — с 2 тысяч до 6,6 тысячи долларов.
В результате обстрелов со стороны мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах», как полагают специалисты, общий объём мировых морских перевозок сократится на 20%. Это может вызвать сбои в глобальных цепочках снабжения и приведёт к общему росту цен из-за повышения расходов на транспортировку.