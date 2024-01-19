Cудоходные компании Японии отказались от трассы через Красное море

Причиной названо обострение обстановки в Аденском заливе.

По данным правительства, перевозчики решили использовать для доставки грузов в Европу и обратно трассу вокруг мыса Доброй Надежды на крайнем юге Африки.

Газета Nikkei подсчитала, что альтернативный маршрут с учётом затрат на топливо и страховку повышает стоимость доставки одного 40-футового контейнера более чем в три раза — с 2 тысяч до 6,6 тысячи долларов.