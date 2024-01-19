В Wildberries рассказали, что будет со сгоревшим складом в Шушарах

В Wildberries заявили о планах реконструировать склад в Санкт-Петербурге, на котором в начале 2024 года произошел пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

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В Wildberries подчеркнули, что это решение позволит полностью восстановить логистическую инфраструктуру в регионе. В компании стремятся снизить нагрузку на другие склады и сортировочные центры.

План реконструкции находится на начальном этапе разработки. Пока в Wildberries оценивают, сколько денег потребуется на строительство.

Пожар произошел 13 января на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Возгорание удалось локализовать на площади в 70 тысяч квадратных метров, а затем потушить. Здание обрушилось на площади в 50 тысяч «квадратов». О пострадавших при пожаре не сообщалось.

В Wildberries сообщили, что покупателям вернут деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсации за товары.