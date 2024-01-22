По итогам 2023 года в России обострилась нехватка работников логистической отрасли. За этот период времени увеличился спрос на водителей грузового автотранспорта и складской техники, экспедиторов и курьеров, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитиков hh.ru и ПЭК.

За год число вакансий в логистике выросло более чем в полтора и достигло уровня в 155,5 тысячи предложений. Одновременно с этим число резюме, напротив, снизилось на 10 процентов, до 500 тысяч.

Таким образом, в 2023 году на одну вакансию работодателя в этой отрасли приходилось в среднем три доступных резюме соискателей, тогда как в 2022-м было в два раза больше. При этом средний срок закрытия вакансии в категории линейного персонала за этот период времени увеличился до трех месяцев, хотя ранее составлял всего 21 день.