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СМИ: в отношении банкиров примут жесткие меры из-за утечек

Топ-менеджеры российских кредитных организаций будут отстранены на несколько лет от работы за утечку данных. Речь идет о тех, кто отвечает за информационную безопасность, пишут «Известия».

СМИ: в отношении банкиров будут приняты меры из-за утечек
© globallookpress.com

Издание отмечает, что в России уже подготовили соответствующий законопроект. Его разработкой занимался, в частности, регулятор. Согласно документу, топ-менеджеры не смогут снова приступать к работе на протяжении 10 лет.

В Банке России отметили, что в настоящее время законопроект проходит процедуру межведомственного согласования. Если его примут, уровень персональной ответственности замглавы банка по информационной безопасности за нарушения требований по защите сведений повысится, говорится в публикации.

Меры распространяются не только на банки, но и страховые компании, пенсионные фонды и МФО. При этом Национальный совет финансового рынка выступает за снижение срока запрета с десяти до трех лет.

Ранее «Известия» со ссылкой на результаты исследования сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI сообщили, что в результате утечек данных в России только за прошлый год злоумышленники получили доступ к 240 млн уникальных телефонных номеров и 123 млн электронных адресов россиян.

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