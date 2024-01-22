Названа сумма задолженности Google перед российскими компаниями

Задолженность российского подразделения корпорации Google, которое признано банкротом, перед местными кредиторами на начало 2024 года составляет более 20,322 млрд рублей, свидетельствуют данные последнего собрания кредиторов.

К августу 2023 года долги превышали 20,177 млрд рублей. Таким образом, за последние полгода к Google поступило требований на порядка 145 млн рублей.

В последнем собрании (18 января) приняли участие кредиторы, чьи требования в совокупности составляют 96,3% от общей суммы.

Российская "дочка" Google обратилась в суд с заявлением о банкротстве в июне 2022 года. В компании объясняли это невозможностью исполнения денежных обязательств.

Арбитражный апелляционный суд ввел в отношении ООО"Гугл" начальную процедуру банкротства - наблюдение - в ноябре того же года. Позднее временный управляющий ООО"Гугл" выявил в компании признаки преднамеренного банкротства, что является преступлением.