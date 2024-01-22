Кризис в Красном море ударил по химическому сектору Германии

Химический сектор ФРГ, крупнейший в Евросоюзе, испытывает трудности в связи с задержками поставок сырья из-за обострения ситуации в Красном море. Об этом сообщило агентство Reuters.

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"[Негативный] эффект особенно заметен в сегменте средних компаний, специализирующихся на производстве тонкой и специальной химии", - приводит оно слова главного эксперта по экономике германской промышленной организации VCI Хенрика Майнке.

Он добавил, что германские химические компании закупают сырье преимущественно в Азии. Теперь же фрахт через Красное море сократился, что приводит к задержкам. Кроме того, из-за изменения маршрутов наблюдается рост цен на сырье.

Негативные последствия транспортного кризиса могут оставаться в силе "как минимум первую половину 2024 года", указала агентству генеральный директор компании Gechem GmbH & Co KG Мартина Нигсвонгер.