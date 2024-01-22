Названы сроки открытия нового сортировочного центра Wildberries в Петербурге

"Сейчас работа идет с новыми отгрузками, которые переориентировать на другие склады, логистика перестраивается так, чтобы доставлять клиентам заказы в те же сроки, что и раньше. Ну и кроме того, в течение двух-трех недель в Санкт-Петербурге должен открыться, насколько я знаю, новый сортировочный центр данной компании, который будет принимать товары предпринимателей региона Северо-Запад", - сказал Евтухов.