В Минпромторге заявили о странности в работе сгоревшего склада Wildberries
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов назвал странным, что сгоревший петербургский склад Wildberries работал, хотя «еще не прошел все необходимые процедуры». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «России 24».
Пожар произошел 13 января на складе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Возгорание удалось локализовать на площади в 70 тысяч квадратных метров, а затем потушить. Здание склада обрушилось на площади в 50 тысяч квадратных метров, но обошлось без жертв.
Источник ТАСС в оперативных службах назвал предварительной причиной происшествия неисправную электропроводку.
В Wildberries сообщили, что покупателям вернут деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсации за товары. Позже в компании заявили о планах восстановить склад.
«То, что мы знаем про этот центр Wildberries, — странно, что он работал, но еще, как я понимаю, не был принят и не прошел все необходимые процедуры. ...Я думаю, что по этому поводу будут еще отдельные разбирательства», — так Евтухов прокомментировал пожар.
Как отмечает РИА Новости, в самой компании ранее сообщили, что склад получал ЗОС — заключение о соответствии градостроительным регламентам и требованиям безопасности. Для его выдачи создается комиссия, состоящая из специалистов МЧС, Госстройнадзора, инспекторов по пожарной безопасности и других специалистов.