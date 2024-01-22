ООН открыла счет в российском банке и провела расчеты в рублях

ООН открыла счет в одной из российских кредитных организаций и впервые начала осуществлять расчеты в рублях, рассказали в Совкомбанке. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу банка.

В пресс-службе отметили, что Совкомбанку потребовалось оплатить членские взносы в различные международные некоммерческие организации, включая UNEP FI.

На фоне этого банк обратился в Казначейство США (OFAC) за лицензией, которая бы позволила заплатить в долларах.

В связи с тем, что лицензия пока не получена, руководство кредитной организации попросило ООН открыть счет в одном из российских банков.