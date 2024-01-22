$87.97-0.6295.89-0.50
Почта

СМИ: ООН открыла счет в российском банке и провела расчеты в рублях

ООН открыла счет в одной из российских кредитных организаций и впервые начала осуществлять расчеты в рублях, рассказали в Совкомбанке. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу банка.

ООН открыла счет в российском банке и провела расчеты в рублях
© globallookpress.com

В пресс-службе отметили, что Совкомбанку потребовалось оплатить членские взносы в различные международные некоммерческие организации, включая UNEP FI.

На фоне этого банк обратился в Казначейство США (OFAC) за лицензией, которая бы позволила заплатить в долларах.

Apple уплатила антимонопольный штраф в размере 1,1 млрд рублей

В связи с тем, что лицензия пока не получена, руководство кредитной организации попросило ООН открыть счет в одном из российских банков.

«До получения лицензии ООН по просьбе Совкомбанка открыла счет в одном из российских банков и впервые начала проводить расчеты в рублях», — уточнили в пресс-службе.

Компании
Совкомбанк
Казначейство США
ООН
Apple
18
Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости