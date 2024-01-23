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PickPoint официально признан банкротом

Владельца крупного логистического сервиса PickPoint признали банкротом. Решение в отношении ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» вынес Арбитражный суд Москвы, сообщает ТАСС.

PickPoint официально признан банкротом
© ТАСС

Суд постановил признать должника банкротом и открыть конкурсное производство. Исковая нагрузка на компанию составляет 138,4 млн. руб. Имущество компании продадут для погашения долгов.

PickPoint был одним из крупных в России операторов постаматов, но в конце 2022 года у компании возникли сложности с клиентами и контрагентами. В апреле прошлого года сеть уведомила о завершении операционной деятельности в стране в связи с финансовыми сложностями из-за ухода из России иностранных ритейлеров.

Ранее сообщалось, что PickPoint задолжал финансовым кредиторам и поставщикам более 2,6 млрд руб. Оператор подал заявление о собственном банкротстве.

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