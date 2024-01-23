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У основного юрлица «Яндекса» в России сменился владелец

Основное юрлицо «Яндекса» в России теперь принадлежит МКАО «Яндекс», которое было зарегистрировано в конце прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

У основного юрлица «Яндекса» в России сменился владелец
© ТАСС

Ранее владельцем юрлица выступала нидерландская Yandex N.V. Уточняется, что фирме перешли 99,999% в ООО «Яндекс». Регистрация нового юрлица — подготовка к реструктуризации холдинга.

Кроме того, МКАО теперь владеет 100% ООО «Технояк» и 49% ООО «Яндекс ДЦ».

О планах «Яндекса» выделить основную часть бизнеса в отдельную группу компаний стало известно в ноябре позапрошлого года. Отмечалось, что Yandex N.V. покинет список акционеров данной группы компаний. В 2023 году «Яндексу» предоставили разрешение на внутреннюю реструктуризацию группы от правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

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