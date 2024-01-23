$87.97-0.6295.89-0.50
Почта

Поставки российской нефти через Балтийское море упали до двухмесячного минимума

Морские поставки российской сырой нефти через Балтийское море упали до самого низкого уровня почти за два месяца, пишет Bloomberg. Газета.Ru

По данным агентства, основной причиной такого результата стал пожар в порту Усть-Луга в Ленинградской области, который привел к падению отгрузок в Балтийском море. Горел завод по переработке конденсата, расположенный рядом с терминалом отгрузки сырой нефти, из-за чего запланированные процессы пришлось отложить. Lenta.ru

Ранее сообщалось, что Россия впервые с 2018 года стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. BFM.RU

Поставки российской нефти через Балтийское море упали
© РИА Новости
Компании
Обзор медиа
1