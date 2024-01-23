«Кристалл» анонсировал скорый выпуск собственного абсента

В пресс-службе калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» (КЛВЗ) заявили о планах компании в феврале выпустить абсент собственного производства крепостью 60%, передает агентство «Прайм».

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В фирме отметили, что к розливу продукта, который будет носить название Shaman, она приступит 12 февраля, в преддверии Дня святого Валентина (Дня всех влюбленных). «Кристалл» планирует начать выпускать 600 тысяч бутылок в год, уточнила компания.

В пресс-службе также пояснили, что название – отсылка к тому, что шаманы хорошо умеют делать травные настойки, которые необходимы для приготовления абсента.

Минувшей осенью в КЛВЗ сообщили, что предприятие собирается с четвертого квартала 2023 года приступить к выпуску абсента и амаретто. Предполагалось, что в 2024 году компания начнет выпускать апероль, бренди, виски, ром и текилу.