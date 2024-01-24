Reuters: «Новатэк» возобновил отгрузку с терминала в Усть-Луге

"Новатэк" возобновил отгрузку продукции на терминале в порту Усть-Луга в Ленинградской области после ликвидации возгорания, которое произошло ночью 21 января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные LSEG и источники.

Сейчас идет загрузка топлива на танкеры Minerva Julie и Chrystal Arctic, следует из данных LSEG. "Новатэк" пока не ответил за запрос ТАСС.

По данным LSEG, в 2023 году из порта Усть-Луга в Азию было отгружено 5,2 млн тонн нафты, из них 2,8 млн тонн поступило с терминала "Новатэка".

Ранее сообщалось, что 21 января ночью в производственном комплексе "Новатэк - Усть-Луга" произошло возгорание объектов. По предварительной информации, оно стало следствием внешнего воздействия. 22 января пожар был ликвидирован.

В компании сообщали, что технологический процесс был остановлен, создан оперативный штаб по ликвидации последствий. Оценка ущерба будет произведена позднее.