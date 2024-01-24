МТС завершила продажу своей «дочки» в Армении кипрской компании

Компания МТС завершила сделку по продаже 100% акций своей дочерней компании в Республике Армения кипрской компании Fedilco Group Limited. Об этом сообщила пресс-служба МТС.

"ПАО "МТС" объявляет о закрытии сделки по продаже 100% акций своей дочерней компании в Республике Армения ЗАО "МТС Армения" (торговая марка Viva-MTS) компании Fedilco Group Limited (Республика Кипр)", - сказано в сообщении пресс-службы.

В сообщении отмечается, что в периметр сделки также вошла платежная система "МобиДрам", предоставляющая финансовые услуги на рынке Армении, которая является 100% дочерней компания "МТС Армения". Сумма сделки, как добавили в пресс-службе, не раскрывается.

В МТС сообщили, что были получены все необходимые для сделки корпоративные одобрения, а также разрешения регулирующих органов Республики Армения.