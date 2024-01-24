Иностранные инвесторы намерены купить два украинских госбанка

Иностранные инвесторы хотят купить два украинских государственных банка - "Укргазбанк" и Сенс-банк. Об этом сообщил заместитель министра финансов Украины Юрий Драганчук.

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"Государство имеет стратегию уменьшения банковского сектора, своего присутствия и участия в нем. <...> У нас есть заинтересованность иностранных инвесторов в двух государственных банках. Это "Укргазбанк" и Сенс-банк. Мы активно готовим их к продаже", - приводит слова чиновника украинское издание "Экономическая правда".

По словам замминистра, сигналы о заинтересованности инвесторов в покупке двух кредитных организаций были получены в конце 2023 года. Вскоре Минфин будет искать финансовых советников для этих банков.

"Параллельно Минфин со Всемирным банком нарабатывает изменения в законы о продаже этих банков, чтобы сделать это как можно прозрачнее и чтобы продать действительно серьезному инвестору", - отметил Драганчук.

Он также сообщил, что "потенциальные инвесторы подгоняют" украинскую сторону, добавив, что продажа банков может состояться в 2024 году.