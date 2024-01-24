Биржа Binance перестанет работать с рублем после 31 января

Крупнейшая мировая криптобиржа Binance сообщила об остановке поддержки рублевых сделок с 31 января.

В компании объяснили, что такое решение является частью процесса по выходу Binance из России. С 31 января все сервисы криптобиржи перестанут поддерживать сделки в рублях, в том числе Binance Convert и Binance Pay.

Всем пользователям, которые имеют на счетах биржи рубли, посоветовали конвертировать средства в другие активы, либо вывести их через партнеров биржи. В случае, если пользователь не успеет избавиться от рублевого счета до 1 февраля, все его средства в российской валюте будут автоматически конвертированы в стейблкоины FDUSD.