Бывший актив Heineken в РФ судится за бренд Royal Product

«Объединенные пивоварни — холдинг», бывший актив Heineken в России, подал иск в Суд по интеллектуальным правам для прекращения охраны товарного знака Royal Product, принадлежащего ИП Ашоту Гаспаряну. Об этом сообщают «Ведомости».

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Право на товарный знак Royal Product действует с 2017 до 2027 года — в том числе в 32-м классе международной классификации товаров и услуг (безалкогольные и прочие напитки).

Опрошенные изданием юристы связывают иск с неудачной попыткой зарегистрировать бренд Royal Cola, под которым компания начала выпуск газировки. По одной из трёх заявок холдинга на текстовый товарный знак и два изображения Royal Cola в сентябре 2023 года пришел отказ Роспатента.