QatarEnergy предупредила о возможном нарушении графика поставок СПГ

Катарская государственная компания QatarEnergy сообщила о возможных изменениях в графике поставок некоторых партий сжиженного природного газа (СПГ) в связи с обострением ситуации с безопасностью в Красном море. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

"В то время как события в Красном море могут оказать влияние на график некоторых поставок, так как они осуществляются по альтернативным маршрутам, поставки СПГ из Катара осуществляются совместно с нашими уважаемыми покупателями", - указывается в заявлении QatarEnergy.

15 января агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что QatarEnergy приостанавливает перевозки СПГ по Красному морю. Компания приняла решение отказаться от использования этого маршрута до получения "рекомендаций по безопасности" в связи с действиями хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах", которые с середины ноября 2023 года атакуют коммерческие суда в Красном море. QatarEnergy, по данным источников агентства, перенаправит свои грузы через мыс Доброй Надежды на юге Африки, если акватория Красного моря останется небезопасной.