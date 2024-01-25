Минфин заявил об обязанности даже банкротов заплатить налог на сверхприбыль

Минфин заявил, что даже банкроты должны заплатить налог на сверхприбыль, срок – до 28 января.

В ведомстве отметили, что сверхприбыль могла образоваться у предприятий только в случае положительных финансовых результатов в течение нескольких лет. В таком случае встает вопрос обоснования статуса банкрота, пишут «Известия».

В рамках выплаты налога на сверхприбыль в бюджет России поступило 315 миллиардов рублей при плане в 300 миллиардов, сообщил глава Минфина Антон Силуанов в декабре. По словам министра, большинство компаний предпочло заплатить налог досрочно, снизив его ставку с 10 до 5%.