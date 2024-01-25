Американская компания Xerox потеряла $80 млн после ухода из РФ

Ушедшая с российского рынка после начала спецоперации на Украине американская корпорации Xerox зафиксировала убыток в четвертом квартале 2023 года, следует из отчета компании. В четвертом квартале 2022 года корпорация заработала $1, 387 миллиарда, в четвертом квартале 2023-го - $1,307 миллиарда.

Корпорация признала, что причиной убытка стал в том числе уход из России. Также на показатели повлияло снижение продаж низкодоходной бумаги и ИТ-устройств. Xerox 17 марта 2022 года объявила о прекращении поставок в Россию. В октябре прошлого года корпорация передала свой бизнес в РФ местному руководству.