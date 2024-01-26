Акции «Яндекса» внезапно выросли в цене за два дня

В пятницу, 26 января, акции «Яндекса» на Мосбирже продемонстрировали рост на 3,74% и на максимуме достигали 2883 руб. за бумагу. На это обратили внимание «РБК Инвестиции».

Показатель увеличивается второй день подряд. Сегодня котировки компании повысились до рекордного уровня с 24 февраля 2022 года. Суммарный прирост котировок компании за последние дни оценивается почти в 9%.

По словам опрошенных экспертов, подобная динамика наблюдается из-за отсутствия новостей.

Руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов пояснил, что в настоящее время бумагу пытаются раскачать спекулянты на фоне ожидания решений по поводу разделения бизнеса фирмы. Он прогнозирует волатильность акций на рынке. Эксперт указал на отсутствие значимых фундаментальных драйверов роста IT-компании в условиях высоких процентных ставок.