Экспортеров предупредили о «пугающем» росте цен на шоколад
В Международной организации по какао (МОКК) считают, что стоимость шоколада может стать «пугающей». Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на отчет организации.
Цены на какао-бобы, из которых делают шоколад и другие продукты, демонстрируют рост в связи с напряженностью в Красном море и дефицитом этих семян.
Отмечается, что 2023 году средняя стоимость какао-бобов повысилась на 38%. В конце декабря цены на продукцию достигли максимума с 1977 года – 4,3 тысяч долларов за тонну.
17 января биржевая стоимость какао-бобов с поставкой в марте на лондонской бирже ICE повысилась на 0,22%, до £3727 ($4728) за тонну.
Ранее посол Уганды в России Мозес Кизиге указал на готовность государства увеличивать поставки кофе на территорию РФ. Он обратил внимание на то, что в России кофе из Уганды занимает лишь пять процентов. Кизиге назвал данный кофе «лучшим в мире».