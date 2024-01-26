Экспортеров предупредили о «пугающем» росте цен на шоколад

В Международной организации по какао (МОКК) считают, что стоимость шоколада может стать «пугающей». Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на отчет организации.

Цены на какао-бобы, из которых делают шоколад и другие продукты, демонстрируют рост в связи с напряженностью в Красном море и дефицитом этих семян.

Отмечается, что 2023 году средняя стоимость какао-бобов повысилась на 38%. В конце декабря цены на продукцию достигли максимума с 1977 года – 4,3 тысяч долларов за тонну.

17 января биржевая стоимость какао-бобов с поставкой в марте на лондонской бирже ICE повысилась на 0,22%, до £3727 ($4728) за тонну.