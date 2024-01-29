Минэкономики унифицирует контроль парниковых выбросов

В рамках подготовки к введению количественных ограничений на выбросы парниковых газов в России Минэкономики РФ собирается изменить порядок определения компаний, на которые они распространятся. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

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Как сообщается, изменения окажут влияние на 22 тыс. компаний, они будут поставлены под контроль Росприроднадзора. Это сделает климатическое регулирование в РФ единообразным. С начала 2023 года введено требование предоставления обязательной отчетности для предприятий, выбрасывающих в атмосферу свыше 150 тыс. тонн СО2-эквивалента в год. С 2025 года такая обязанность возникнет и у компаний с выбросами более 50 тыс. тонн эквивалента СО2 в год.

По информации издания, проект министерства оставляет пороги, с которых компании должны отчитываться о выбросах парниковых газов, однако меняет подход к отнесению таких компаний к регулируемым, то есть к тем, кто обязан предоставлять отчетность. Согласно пояснительной записке к документу, ведомство намерено устранить противоречивые нормы, расчеты по которым либо формировали у бизнеса обязанность отчитываться о выбросах при реальном объеме ниже порогового, либо давали возможность уклониться от такой обязанности при выбросах выше пороговых на законных основаниях.