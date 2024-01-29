Смартфоны Samsung Galaxy S24 распродали рекордным тиражом

Корпорации Samsung удалось распродать смартфоны серии Galaxy S24 рекордным тиражом. Об этом сообщает издание ZDNet.

© Lee Jae-Won / Globallookpress.com

В компании рассказали, что по предзаказам в Южной Корее, которые собирали с 19 по 25 января, удалось продать 1,21 миллиона единиц устройств. Для сравнения, аппараты предыдущей линейки Galaxy S23 распродали тиражом 1,09 миллиона единиц. Серию Galaxy S24 представили 17 января.

60 процентов предзаказов пришлись на топовую модель Galaxy S24 Ultra. 21 процент пользователей предпочли Galaxy S24+, 19 процентов — базовый Galaxy S24. Потребители чаще всего выбирали смартфоны в титановом черном цвете.

По словам журналистов ZDNet, тем не менее смартфоны Galaxy S24 не смогли обогнать по популярности устройства линейки Galaxy Note 10, которые вышли в продажу в 2019 году и разошлись тиражом 1,38 миллиона экземпляров. Однако тогда компания собирала заявки на покупку 11, а не 7 дней.