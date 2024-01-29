Ozon запускает Premium banking

Маркетплейс Ozon занялся поиском руководителя для нового направления на базе Ozon Fintech. Речь идет о Premium banking для физических лиц, говорится на сайте Ozon Job.

В описании вакансии подчеркивается, что компания намерена нанять «бизнес-лида» (Business Lead). В числе грядущих обязанностей топ-менеджера - разработка стратегии для этого направления и продуктового оффера, курирование запуска новых продуктов вместе с кросс-функциональными командами, ведение переговоров с ключевыми партнерами, улучшение ключевых метрик продуктов.

В пресс-службе Ozon отметили, что фирма продолжает изучать новые возможности и развивать сервисы для физических и юридических лиц. Там также указали на отсутствие планов останавливаться на этом. Кроме того, в компании обратили внимание на то, что маркетплейс предложит рынку еще большое количество востребованных продуктов для разных аудиторий.

Согласно данным на сайте компании, в настоящее время Ozon Fintech работает по разным направлениям, среди них - собственный банк Ozon, дебетовая карта, программа лояльности для покупателей и продавцов «Ozon Premium».