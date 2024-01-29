«Гранд Сервис Экспресс» увеличит количество вагонов для проезда с животными
«Гранд Сервис Экспресс» с конца апреля увеличит количество вагонов, в которых возможен проезд с животными. Об этом в понедельник, 29 января, сообщили в пресс-службе компании.
— По многочисленным просьбам пассажиров, количество вагонов с разрешенным провозом животных будет увеличено, — говорится в сообщении.
Так, с 29 апреля 2024 года, где есть плацкартные вагоны, появится по одному вагону класса 3Б, в которых будет разрешен провоз мелких домашних животных. Кроме того, будут изменены правила провоза животных в купейных вагонах класса 2Ф. Среди прочего в них будет возможен провоз животного с оформлением перевозочного документа, но без полного выкупа купе, передает Telegram-канал «Гранд Сервис Экспресс».
В тот же день генеральный директор и председатель правления РЖД Олег Белозеров впервые прокомментировал инцидент с выброшенным из поезда на мороз котом Твиксом.
Кота перевозил в переноске отец владельца животного. В какой-то момент питомец выбрался из переноски и стал бродить по вагону. Проводница подумала, что кот проник в поезд с улицы. В результате женщина решила выпустить его на платформу за пять минут до отправления состава. Позже хозяйка Твикса сообщила о гибели животного.