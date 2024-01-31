Американский предприниматель и инженер Илон Маск остался без премии в 56 миллиардов долларов. Американская компания Tesla не должна выплачивать вознаграждение своему основателю, передает «МИР 24».
Так постановил суд американского штата Делавэр, несмотря на то, что предприниматель решил все поставленные задачи и выполнил необходимые условия для получения вознаграждения. Самую крупную в истории компании сумму Совет директоров обещал Маску еще в 2018 году, если тот сумеет поднять рыночную капитализацию компании. Иск в суд подал один из акционеров, по мнению которого глава компании часто прогуливает.
Накануне стало известно, что нейротехнологическая компания Маска впервые вживила в мозг человека активный имплант. Ему присвоили название «Телепатия». Нейрочип представляет собой нитевидные электроды, которые идут к микроприемнику. Эта система через Blutooth позволит человеку управлять телефоном и компьютером силой мысли. Первыми пользователями станут люди, которые утратили контроль над своими конечностями.