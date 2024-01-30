ФАС признала ненадлежащей рекламу дебетовой карты Альфа-банка

"Комиссия ФАС России признала рекламу дебетовой карты ненадлежащей. Антимонопольное ведомство выдало АО "Альфа-банк" предписание о прекращении нарушения закона о рекламе. Банк должен исполнить предписание за 15 дней со дня получения и отчитаться об этом в службу", - отметили в ФАС, добавив, что за нарушение законодательства о рекламе банку грозит штраф.

В антимонопольном ведомстве пояснили, что банк не указывал в рекламе существенные условия переводов и платежей, чем вводил потребителей в заблуждение. Там сообщили, что ранее в ФАС обратились граждане с жалобами на рекламу дебетовой карты Альфа-банка, распространявшуюся на рекламных конструкциях, на экране на станции в Московском метрополитене, а также в эфире радиостанций и федеральных телеканалов.