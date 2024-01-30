В «Укрэнерго» сообщили о повреждении оборудования из-за взрывов
В «Укрэнерго» сообщили о повреждении оборудования на одной из подстанций в результате взрывов.
«Есть повреждения оборудования на одной из подстанций «Укрэнерго» в Центральном регионе... Поврежденное оборудование планируется как можно быстрее заменить новым из аварийного запаса», — говорится в сообщении компании.
В соцсетях Минэнерго Украины уточняется, что повреждение зафиксировано в Днепропетровской области.
В Киевской областной военной администрации ранее сообщили о пожаре на предприятии после взрывов.
Кроме того, в подконтрольном украинским властям городе Херсоне произошли взрывы.