Сеть «Вкусно —и точка» анонсировала запуск новой коллекции игрушек

В пресс-службе сети «Вкусно — и точка» анонсировали появление новых игрушек в виде героев мультфильма «Маша и Медведь», передает агентство «Прайм».

Уточняется, что игрушки в ресторанах быстрого питания начнут продавать с 6 февраля. Так, они войдут в детский набор «Кидз Комбо». Игрушки можно будет приобрести как в самих точках сети, так и при заказе онлайн.

Коллекция будет включать в себя по две фигурки Маши и Медведя, а также Зайку, Волка, свинку Розочку, Ежика, Козу и Собаку. Подчеркивается, что каждая игрушка будет наделена своей особенностью. Для того чтобы увидеть, что она умеет делать, нужно нажать кнопку, расположенную на корпусе игрушки, уточнила пресс-служба.

Кроме того, компания сообщила о разработке онлайн-игры по мотивам мультсериала.