Семейный бизнес в России могут законодательно выделить отдельной строкой
Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин заявил, что семейный бизнес могут законодательно выделить отдельной строкой. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на РИА «Новости».
По словам Катырина, в России более 74% малого и среднего бизнеса являются семейными предприятиями. При этом четкого законодательного базиса под семейный бизнес, как отметил президент ТПП, в стране не существует. Катырин подчеркнул, что ТТП выступает за выделение семейного бизнеса в отдельное предприятие в России и Белоруссии.
«Пока такого нет ни в одной из стран Союзного государства. Тема семейного предпринимательства во многом еще проходит стадии начального становления, институционального оформления и законодательной кодификации. Поэтому необходимо заранее озаботиться этим вопросом», — заявил он.
Ранее ТПП России выступил за расширение сферы применения «регуляторной гильотины».