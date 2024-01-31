Аналитик заявил, что РФ есть куда поставлять нефть с «Сахалина-1»

В случае проблем с экспортом сырья в адрес Indian Oil Corporation Россия сможет поставлять нефть с «Сахалина-1» на другие направления, в этом плане у проекта нет проблем и не предвидится. Об этом «РИА Новости» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ранее сообщалось, что танкеры с нефтью «Сахалина-1», которые предназначались Indian Oil Corporation хоть и начали движение к берегам Индии, но окончательным их потребителем могут стать НПЗ в Вадинаре и Вишакхапатнаме, принадлежащие акционерам «Сахалина-1» — «Роснефти» и ONGC.

Комментируя эту информацию, Юшков заявил, что РФ еще может договориться с Indian Oil о поставках или же «направить на альтернативные рынки данную нефть».

«Тем более, там не очень то большие объемы добычи, и эту нефть можно раскидать на другие направления. Это гораздо меньшие объемы, чем, например, поставки российского сорта Urals, который идет с западного направления, с портов Ленинградской области и из Новороссийска в ту же самую Индию», — указал он.