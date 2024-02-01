Передаваемые на благотворительность товары предложили освободить от НДС

В России предложили освободить от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) продукты, которые отдаются на благотворительность. Соответствующее предложение направил правительству глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, сообщает газета «Ведомости».

По словам депутата, поправки в Налоговый кодекс должны стимулировать программы фудшеринга в России. Они затронут все виды продуктов кроме подакцизных — овощи, фрукты, ягоды, хлеб, крупы, макароны, соки, детское питание, воду, чай и кофе. Товары должны передаваться некоммерческим организациям (НКО), занимающимся помощью населению. Общая стоимость передаваемых товаров не должна превышать одного процента от оборота данной категории товаров у компании. Подтверждением права на освобождение от НДС станут договор или контракт о передаче таких товаров и соответствующий акт.

«Некоторым людям не хватает денег на еду. Поэтому мы и предлагаем закон, чтобы оказать помощь нуждающимся. Магазины в промышленных масштабах утилизируют товары. Они могут уничтожать товары в новогодних коробках после того, как Новый год прошел, или чуть побитые фрукты, или товары, срок годности которых скоро истекает», — объяснил инициативу Метелев.

Согласно действующим нормам, ретейлерам выгоднее утилизировать продукты с истекающим сроком годности, чем отдать на благотворительность из-за необходимости платить НДС в размере 20 процентов. При этом раньше они были обязаны выплачивать и налог на прибыль.

По словам представителя сети «Магнит», утилизация продуктов обходится дешевле фудшеринга в 2,5–3 раза. При этом передача продуктов на благотворительность могла бы улучшить питание большого количества нуждающихся и сократить продовольственные потери в стране. Компании массово не занимаются фудшерингом из-за налоговых ограничений — отмена НДС позволила бы им участвовать в благотворительных акциях системно и в больших объемах, добавил представитель X5 Group.