В России проведут эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса

"На территории России предлагается провести эксперимент по реализации комплексной услуги "Старт бизнеса онлайн", которая включает в себя: электронную регистрацию бизнеса, получение электронной подписи без личного присутствия, дистанционное открытие счета в кредитной организации. То есть теперь зарегистрировать бизнес можно будет дистанционно и начать пользоваться расчетным счетом со дня регистрации бизнеса. Такой проект постановления правительства РФ, подготовленный совместно с ФНС России и другими заинтересованными ведомствами, направлен на рассмотрение в правительство РФ", - говорится в сообщении.



"Ожидается, что эксперимент продлится до 1 марта 2025 года. Сроки начала утвердит правительство РФ. Участие в эксперименте добровольное", - добавили в министерстве.