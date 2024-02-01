«Тинькофф банку» выдали предупреждение из-за ролика на YouTube

«Тинькофф банк» распространил на YouTube ролик о брокерских услугах, содержащий неверное сравнение, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В этой связи ведомство выдало кредитной организации предупреждение, передает агентство «Прайм».

Уточняется, что Банк России ранее направил обращение в службу в связи с обнаружением признаков нарушения антимонопольного законодательства в видеоролике АО «Тинькофф Банк». В сообщении ФАС говорится, что банком использовался сравнительный оборот «А лучшее в нашем времени — это Тинькофф Инвестиции». При этом, как отмечается, кредитная организация не указала объективные критерии сравнения.

После получения предупреждения банку необходимо в течение 10 дней указать в видео всю информацию, которая подтверждает сведения, показанные в ролике. Другим вариантом является удаление спорных материалов и информирование об этом на своем сайте.

Ведомство отмечает, что из-за некорректной рекламы банк может получить необоснованные преимущества перед конкурентами.