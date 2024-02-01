«Газпром» в четвертый раз за месяц обновил рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай. RT на русском

"31 января - в четвертый раз за месяц - "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай. Поставка по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства компании", - сказано в сообщении. ТАСС