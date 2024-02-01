Россия закупается эстонскими медикаментами

Данные Налогово-таможенного департамента Эстонии свидетельствуют об увеличении поставок лекарственных средств из Эстонии в Россию в 600 раз за последние два года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на издание Eesti Ekspress.

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Уточняется, что в 2021 году через данное государство в РФ были ввезены 5,6 тонны лекарств, в 2022 году — 1190 тонн, а в 2023 году — почти 3400 тонн.

В публикации говорится, что по большей части это касается транзитных грузов европейских фармацевтических компаний и дистрибьюторов, использующих страну в качестве коридора для доставки товаров РФ. Как отмечается, эстонская сторона оказывает им брокерские и логистические услуги.

Эстонским фармацевтическим предприятиям удалось экспортировать в РФ 260 тонн лекарственных средств собственного производства. До 2022 года объем поставок был в 50 раз меньше. Кроме того, зафиксировано увеличение экспорта медицинского оборудования до 57,5 миллионов евро.