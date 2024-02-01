Аналитики рассказали о зарплатном расслоении в IT-отрасли
В России зафиксировано усиление зарплатного расслоения в секторе IT. Об этом аналитики заявили «Коммерсанту».
Отмечается, что во второй половине минувшего года заработная плата для «продуктового аналитика» и «руководителя отдела аналитики», которую предлагали компании, показала снижение на 24% и 6% соответственно.
Предлагаемые зарплаты уменьшились по большей части для соискателей без опыта работы, указали в компании HeadHunter.
По данным организации «Хабр Карьера», в указанный период средний оклад в отрасли уменьшился на 15%, до 141 тысячи рублей. В компании отметили, что расслоение связано с перенасыщением рынка молодыми специалистами. Речь идет о соискателях, которые заинтересованы, скорее, в наборе опыта работы, а не в высокой зарплате, добавили там.
Аналитики также наблюдают сокращение среднего дохода разработчиков игр — на 28% по отношению к первому полугодию, до 128 тысяч рублей. Они также указали на падение зарплаты гейм-дизайнеров за год на 13%, до 75 тысяч рублей.
Ранее психолог Анна Девятка заявила «Комсомольской правде», что перед разговором с начальством о повышении зарплаты сотруднику нужно подготовиться, правильно оценив свои профессиональные навыки и стоимость на рынке труда. По ее словам, многие сотрудники перед разговором о повышении заплаты делают ошибку, переоценивая свои профессиональные навыки и ценность для компании.