Аналитики рассказали о зарплатном расслоении в IT-отрасли

В России зафиксировано усиление зарплатного расслоения в секторе IT. Об этом аналитики заявили «Коммерсанту».

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Отмечается, что во второй половине минувшего года заработная плата для «продуктового аналитика» и «руководителя отдела аналитики», которую предлагали компании, показала снижение на 24% и 6% соответственно.

Предлагаемые зарплаты уменьшились по большей части для соискателей без опыта работы, указали в компании HeadHunter.

По данным организации «Хабр Карьера», в указанный период средний оклад в отрасли уменьшился на 15%, до 141 тысячи рублей. В компании отметили, что расслоение связано с перенасыщением рынка молодыми специалистами. Речь идет о соискателях, которые заинтересованы, скорее, в наборе опыта работы, а не в высокой зарплате, добавили там.

Аналитики также наблюдают сокращение среднего дохода разработчиков игр — на 28% по отношению к первому полугодию, до 128 тысяч рублей. Они также указали на падение зарплаты гейм-дизайнеров за год на 13%, до 75 тысяч рублей.