Банк БРИКС осуществил крупнейший выпуск пятилетних бондов в юанях

Созданный странами БРИКС Новый банк развития (НБР) выпустил бонды на 6 млрд юаней (около $845 млн) на китайском межбанковском рынке облигаций для финансирования проектов в области устойчивого развития. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, размещенном на сайте финансовой организации.

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"Успешный и самый крупный выпуск в истории пятилетних панда-бондов знаменует собой поворотный момент для Нового банка развития. Это говорит о сильной рыночной привлекательности нашей миссии и мандата по мобилизации ресурсов для финансирования инфраструктуры и устойчивого развития", - приводятся в сообщении слова вице-президента банка Лесли Маасдорпа.

Это крупнейший по объемам за все время работы банка выпуск пятилетних бондов, номинированных в юанях. Чистая выручка от продажи облигаций будет использована в качестве общих корпоративных ресурсов банка для финансирования различных проектов в странах-членах. До 100% выручки от их продажи может быть направлено за рубеж в юанях или конвертировано в другие валюты.

Таким образом, указали в пресс-службе, общий объем выпущенных банком бондов в юанях достиг 47,5 млрд (около $6,6 млрд).

Банк БРИКС

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Банком ранее были получены международные кредитные рейтинги на уровне "АА+" от FitchRatings и S&P Global Ratings, позволяющие эффективно привлекать долгосрочное фондирование на международных и локальных рынках капитала.