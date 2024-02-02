Один из крупнейших подрядчиков нефтегазового сектора уходит из РФ

«В России Ronesans вышла из строительного бизнеса в мае 2022 года и бизнеса в сфере недвижимости в июне 2023 года, перенаправив инвестиции и внимание на различные регионы по всему миру», — говорится в сообщении и уточняется, что теперь присутствие группы распространяется на Турцию, Нидерланды, Германию и страны СНГ, с акцентом на Казахстан и Туркменистан.