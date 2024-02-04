Основатель Wildberries рассказала о своих покупках на маркетплейсе

Основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что совершает несколько покупок в день в своем маркетплейсе. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, рано или поздно все сотрудники Wildberries становятся покупателями. Одна девушка, работающая в HR, попросила заблокировать ей доступ к покупкам, пока она выплачивает ипотеку.
«Я сама постоянно покупаю, то есть за день раза три-четыре точно заказываю», — рассказала Бакальчук.
Ранее стало известно, что пятерых сотрудников Wildberries уволили из-за угроз в рабочих чатах поджечь склад компании. По данным издания, работники Wildberries ограничились лишь угрозами и никаких реальных действий не предпринимали.
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