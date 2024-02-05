СМИ: Иран использовал британские банки для обхода санкций США

Иран использовал два крупнейших банка Великобритании для перевода денег по всему миру в рамках обширной схемы обхода санкций, написала Financial Times (FT). Lloyds и Santander обслуживали счета подставных компаний, принадлежащих иранской нефтехимической компании Petrochemical Commercial Company (PCC), расположенной недалеко от Букингемского дворца, говорится в документах, попавших в распоряжение Financial Times.

США обвиняют Petrochemical Commercial Company в сборе сотен миллионов долларов для подразделений Корпуса стражей исламской революции и в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Как PCC, так и ее британская дочерняя компания PCC UK находятся под санкциями США с ноября 2018 года.

Электронные письма и бухгалтерские записи говорят о том, что в течение долгого времени британское подразделение PCC продолжало работать из офиса в Белгравии, неподалеку от Букингемского дворца, используя сложную сеть подставных организаций в Великобритании и других странах. Документы, проанализированные FT, показывают, что с момента попадания под американские санкции PCC использовала компании в Великобритании для получения средств от иранских подставных фирм в Китае, скрывая при этом реальное владение ими через «доверительные соглашения» и номинальных директоров.

Одна из этих компаний под названием Pisco UK была зарегистрирована в Суррее и использовала счет в Santander UK. Согласно корпоративному реестру Великобритании, Pisco UK принадлежит британскому гражданину по имени Абдолла-Сиауаш Фахими (Abdollah-Siauash Fahimi). Однако внутренние документы, которые попали в интернет благодаря иранскому оппозиционному сайту WikiIran, показывают, что Pisco полностью контролируется PCC и что Фахими подписал соглашение о доверительном управлении компанией от ее имени.

Фахими использовал адрес электронной почты PCC для переписки с должностными лицами компании в Тегеране. Он был директором PCC UK с апреля 2021 года по февраль 2022 года, согласно корпоративным документам Великобритании. В 2021 году на счет Pisco в Santander поступил перевод от китайской компании под названием Black Tulip, которая, согласно внутренним документам, также контролируется сотрудником PCC.

Santander заявил, что не может комментировать конкретные отношения с клиентами, но «уделяет большое внимание соблюдению санкций». Собеседник издания сообщил, что банк закрыл счет Pisco.

Еще одна подставная компания PCC в Великобритании — Aria Associates, у которой есть счет в Lloyds. Официально она принадлежит Мохамеду Али Реджалу, который, согласно внутренней электронной переписке, является заместителем исполнительного директора PCC UK и регулярно общается с официальными лицами компании в Тегеране.

Из электронных писем следует, что в июле 2021 года сотрудник бухгалтерии PCC в Тегеране отправил Реджалу электронное письмо о планируемом платеже из Китая: «Пожалуйста, пришлите нам номер безопасного счета для оплаты». Реджал поручил сотруднику бухгалтерии перевести деньги на счет Aria Associates в Lloyds, написав при этом: «Пожалуйста, убедитесь, там не должно быть никаких указаний на PCC или PCC (UK)».

В Lloyds Banking Group заявили, что не могут комментировать информацию об отдельных клиентах, но соблюдают законы о санкциях.

Лиам Бирн, председатель комитета по бизнесу и торговле в Палате представителей, в связи с публикацией заявил: «Это, откровенно говоря, шокирующая неспособность действовать в унисон с нашими союзниками, чтобы пресечь финансирование враждебного режима. Невозможно поверить, что бизнес, попавший под санкции США, свободно торгует в Лондоне».