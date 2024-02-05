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В Wildberries рассказали, что делать владельцам сгоревших в Шушарах товаров

Продавцы, владельцы сгоревших на складе Wildberries в Шушарах товаров, могут обратиться в компанию для оформления перерасчета.

В Wildberries дали совет владельцам сгоревших в Шушарах товаров
© РИА Новости

«Компания всегда выполняет все обязательства, никогда еще не было такого случая, чтобы мы кого-то подводили, у нас нет такой цели, для нас это дело чести. Переживать точно не надо, мы всем все выплатим, а если вдруг окажется, что кто-то не согласен с расчетами, у него всегда есть возможность обратиться к нам, и мы там пересчитаем или по крайней мере посмотрим, чем он недоволен», - заявила в интервью РИА Новости глава компании Татьяна Бакальчук.

Хозяйка маркетплейса отметила, что сейчас компенсационные выплаты продавцам делаются даже без точных сведений о потерях, чтобы не разрушить их бизнес.

Ранее «СП» писала о том, что 25-летняя учительница из Ленинградской области домогалась и соблазняла ученика четвёртого класса.

Названа дата открытия нового сортировочного центра Wildberries в Петербурге

Компании
Татьяна Бакальчук