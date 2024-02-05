"Делимобиль" объявил об увеличении размера IPO до 4,2 млрд рублей
"Делимобиль" увеличивает размер IPO до 4,2 млрд рублей на фоне повышенного спроса от инвесторов.
Об этом сообщила компания.
"Делимобиль" фиксирует высокий интерес в ходе сбора заявок в рамках IPO со стороны широкого круга институциональных инвесторов. В условиях повышенного спроса компания приняла решение об увеличении размера предложения до 4,2 млрд рублей, включая акции, составляющие объем возможной стабилизации в размере до 15% размера предложения", - говорится в сообщении.
Ранее компания сообщала, что базовый размер IPO составит не более 3 млрд рублей.