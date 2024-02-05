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В Кремле оценили сделку по продаже "Яндекса"

Важно, чтобы "Яндекс" продолжал работу в России, в Кремле приветствуют достигнутую договоренность о продаже компании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле оценили сделку по продаже «Яндекса»
© РИА Новости

Ранее стало известно, что нидерландская Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы "Яндекс".

"Конечно же, "Яндекс" - это один из национальных чемпионов экономики в своей области, области высоких технологий, и одна из крупнейших компаний. Для нас важно продолжение работы этой компании именно у нас в стране", - сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что "Яндекс" дает работу многим талантливым людям, молодежь ищет работу именно там.

"Вот поэтому, конечно, для нас важно, чтобы компания продолжала свою работу в этой сфере. В этой связи можно приветствовать договоренность о продаже, которой достигли акционеры. Все-таки главным владельцем останется российский менеджмент компании. Это тоже важно, все остальное является исключительно корпоративным вопросами, результатом переговоров", - добавил представитель Кремля.

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Дмитрий Песков
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