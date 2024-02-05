«Авито» объявил о внедрении в маркетплейс онлайн-кошелька

Пресс-служба «Авито» объявила о внедрении в маркетплейс онлайн-кошелька, передает агентство «Прайм».

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Его пользователи смогут использовать для того, чтобы совершать оплату заказов, уточнили в компании. Кроме того, подчеркивается, что данный финтех-сервис запустили пока в тестовом режиме.

По словам руководителя финтех-продуктов компании Александра Капустина, предыдущий онлайн-кошелек можно было использовать только для услуг сервиса, например, продвижения. При этом новый сервис является полноценным платежным инструментом, с помощью которого можно оплачивать доставочные товары.

Ранее для пользователей «Авито» внедрили возможность совершать покупки в кредит у частных продавцов. Опция начала действовать на покупку товаров, стоимость которых составляет от 1,5 тыс. до 50 тыс. рублей. Первичного взноса по кредиту нет, первый платеж должен пройти через месяц после получения товара.