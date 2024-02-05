Классифайд запустил в России встроенный финтех-сервис для оплаты

«Мы считаем, что у каждого пользователя должны быть простые в использовании и, при этом, безопасные сервисы, позволяющие совершать сделки, не покидая периметр платформы. Развивая платформу, мы всегда опираемся на потребности пользователей, поэтому планируем расширять возможности кошелька и добавлять новый функционал, исходя из приоритетов наших клиентов», — сказал руководитель финтех-продуктов Авито Александр Капустин.