Топ мировых гигантов, обваливших свою прибыль после ухода из России

Крупнейшие представители нефтегаза, автомобилестроения и банковского сектора теряют большие суммы денег после выхода из российских проектов. Подробности узнало издание Life.

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В нефтегазовой отрасли убытки понесла британо-нидерландская компания Shell, говорится в публикации. Как уточняется, уже семь кварталов подряд она фиксирует последовательное сокращение прибыли. В четвертом квартале 2023 года компания наблюдала снижение на 30% в сравнении с таким же периодом предыдущего.

«В целом же потери Shell от ухода из России оцениваются в 4,2 миллиарда долларов, плюс каждый квартал — ещё около 240 миллионов недополученной прибыли», — говорится в публикации.

Что касается автомобильной отрасли, то в ней с крупными убытками столкнулся автомобильный концерн Mercedes-Benz, который покинул российский рынок в 2022 году, пишет автор. Подчеркивается, что через некоторое время производитель принял решение о продаже всей своей немецкой сети салонов.

Третья в списке — Victoria’s Secret. Напомним, что компания осуществляет продажи нижнего белья и одежды для дома. В публикации говорится о том, что компания прибегла к реформам примерно в то время, когда ушла из России. Решение завершить деятельность в стране она приняла весной 2022 года.

В сфере химпроизводства больше всего пострадала корпорация BASF. Отмечается, что ей пришлось закрыть все свои немецкие заводы и перенести их в Китай и Юго-Восточную Азию.

Последние в списке, как уточняет Life, — швейцарский Credit Suisse и французский Societe Generale (банковский сектор).